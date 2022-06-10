SON DAKİKA | Eczacıbaşı'ndan ilk açıklama! İtalya'da helikopter radardan kayboldu! İçinde Türkler de vardı...

Son dakika: İtalya'da dün Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından kalkan bir helikopter radardan kayboldu. Hellikopterde bulunan 7 kişiden 4'ünün Türk olduğu ve Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: 7 KİŞİDEN 4'Ü TÜRK!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başladı.

Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

HELİKOPTERDEKİ 4 TÜRK ECZABAŞI HOLDİNG ÇALIŞANI

Helikopterde bulunanların Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

