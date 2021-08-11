Son Dakika: Eda Nur Kaplan olayında iki şüpheli tutuklandı bir şüpheli serbest

Ankara’da kendisine tecavüz edildiğini öne sürerek intihar eden Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf G.’nin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Mehmet A’.da "nitelikli cinsel saldırı" suçu sebebiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Başkentte kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu ileri sürüp ardından da bir binanın 15’inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ın soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaplan’ın şikayetiyle 31 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alınırken, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliden M.A., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)



