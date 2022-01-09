Son dakika: Eğitime kar engeli! Peş peşe duyuruldu

Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BİTLİS'İN MERKEZ VE TATVAN İLÇESİNDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

