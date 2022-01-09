HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Eğitime kar engeli! Peş peşe duyuruldu

Son dakika: Eğitime kar engeli! Peş peşe duyuruldu

09.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Bitlis'te de merkez ve Tatvan ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Son dakika: Eğitime kar engeli! Peş peşe duyuruldu

Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BİTLİS'İN MERKEZ VE TATVAN İLÇESİNDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildiTürkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüzündeki değişim gündem oldu! Estetik mi yaptırdı?

Yüzündeki değişim gündem oldu! Estetik mi yaptırdı?

Derin dekoltesiyle olay oldu! "Etrafa bakamadık"

Derin dekoltesiyle olay oldu! "Etrafa bakamadık"

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Ağaç maskesi bakın kim çıktı! "Annem kolbastı oynayan ağaç"

Programdan önce göğüs çatalı uyarısı!

Programdan önce göğüs çatalı uyarısı!

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Silikonlarını yeniletmişti! "Serdar abim görmesin" yorumları yağdı

Aşk pozu! Eşi de tanıdık çıktı

Aşk pozu! Eşi de tanıdık çıktı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.