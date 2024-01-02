Son dakika | Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! Şahinler çetesi çökertildi, örgüt lideri de yakalandı

Son dakika haberi: 'Şahinler' adıyla bilinen organize suç örgütü çökertildi! Sıcak gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya çeteye dair özellikle Antalya'nın Kaş ilçesinde eğlence mekanlarında müşterileri tehdit ettiği, kalabalık gruplar halinde baskı kurdukları gibi detayları paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:
"Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi!
Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı! Operasyon devam ediyor!
Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,
Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,
Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve
Antalya merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024
Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 1️⃣5️⃣ şüpheli gözaltına alındı❗️Operasyon devam ediyor❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/UASZaHJElL