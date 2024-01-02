HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! Şahinler çetesi çökertildi, örgüt lideri de yakalandı

Son dakika | Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! Şahinler çetesi çökertildi, örgüt lideri de yakalandı

02.01.2024 08:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son dönemlerde ardı sıra çökertilen çetelere bir yenisi daha eklendi. Antalya merkezli 3 ilde 'Kafes-27' operasyonu düzenlendi. Aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

Son dakika haberi: 'Şahinler' adıyla bilinen organize suç örgütü çökertildi! Sıcak gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya çeteye dair özellikle Antalya'nın Kaş ilçesinde eğlence mekanlarında müşterileri tehdit ettiği, kalabalık gruplar halinde baskı kurdukları gibi detayları paylaştı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi!

Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı! Operasyon devam ediyor!

askldadsd

EĞLENCE MEKANLARINDA TERÖR ESTİRİYORLARDI

Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

  • Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

  • Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve

  • Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimdeFiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde
2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kritik isim öldürüldüMİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kritik isim öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

Neredeyse saatler kaldı... Masadaki zam oranları!

Neredeyse saatler kaldı... Masadaki zam oranları!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında sürpriz iddia!

Yağmur da var kar da! Bu saatlere dikkat

Yağmur da var kar da! Bu saatlere dikkat

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! O çete çökertildi

Eğlence mekanlarında terör estiriyorlardı! O çete çökertildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Su geçirmez, ultra konforlu! Outdoor tutkunlarının favorisi Columbia Woodburn 2

Su geçirmez, ultra konforlu! Outdoor tutkunlarının favorisi Columbia Woodburn 2

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.