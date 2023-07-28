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  4. SON DAKİKA | EGM duyurdu! DEAŞ'ın kritik ismi Amasya'da yakalandı

SON DAKİKA | EGM duyurdu! DEAŞ'ın kritik ismi Amasya'da yakalandı

28.07.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A.'nın Amasya'da yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | EGM duyurdu! DEAŞ'ın kritik ismi Amasya'da yakalandı

Son dakika haberine göre DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A., Amasya'da yakalandı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

(DHA)

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Amasya DEAŞ son dakika egm

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