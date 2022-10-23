SON DAKİKA | El-Bab'da ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Toplam 17 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Suriye'nin El-Bab bölgesinde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 9 terörist yakalandı. Öte yandan, İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese yapılan operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim’de DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren aralarında 1’i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye’nin Şam Maddava bölgesi sözde Örgüt Şer-i Emiri “Abu Mushap” kod adlı teröristin yardımcısı, 2’si lojistik sorumlusu ve 1’i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.”
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ile bağlantılı 8 şüpheli tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Ekim Cuma günü İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(DHA)