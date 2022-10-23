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SON DAKİKA | El-Bab'da ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Toplam 17 kişi yakalandı

23.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubunun gözaltına alındığını ve sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandıklarını duyurdu. Öte yandan, İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese yapılan operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyonların detayları...

SON DAKİKA | El-Bab'da ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Toplam 17 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Suriye'nin El-Bab bölgesinde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 9 terörist yakalandı. Öte yandan, İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese yapılan operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

EL-BAB'DA DEAŞ OPERASYONLARI: 9 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim’de DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren aralarında 1’i suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye’nin Şam Maddava bölgesi sözde Örgüt Şer-i Emiri “Abu Mushap” kod adlı teröristin yardımcısı, 2’si lojistik sorumlusu ve 1’i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.”

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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ile bağlantılı 8 şüpheli tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Ekim Cuma günü İstanbul'da 8 ilçede 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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