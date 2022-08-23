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Son dakika: Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

23.08.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Endonezya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 şiddetinde depremin Sumatra Adası'ndaki Pagar Alam şehrinin 117 kilometre güneyinde ve 58,8 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ KORKUSU

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar, tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu. Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı ancak tsunamiyi tetikleyemeyecek kadar derinde olduğunu belirtti.

Depremin ardından can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. (AA)

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deprem Endonezya
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