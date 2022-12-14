Son dakika: Erdoğan'dan 'İş birliğine hazırız' mesajı! "Doğal gazın nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor"

Türkmen doğal gazının Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.