Son dakika: Erdoğan'dan 'İş birliğine hazırız' mesajı! "Doğal gazın nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Hedefimiz yeni imkanları insanlarımızın refahıyla bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir.
Türkmen doğal gazının Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.