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Son dakika: Erdoğan'dan 'İş birliğine hazırız' mesajı! "Doğal gazın nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor"

14.12.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmen doğal gazının Batı pazarlarına nakledilmesine yönelik mesaj verdi. "Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki vize geçişleriyle ilgili konuştu.

Son dakika: Erdoğan'dan 'İş birliğine hazırız' mesajı! "Doğal gazın nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katıldı.

Başlıksız-7

"BİZE BÜYÜK GÜÇ KATACAK"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

  • Hedefimiz yeni imkanları insanlarımızın refahıyla bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir.

  • Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecini en kısa sürede tamamlanması bize büyük güç katacaktır. KKTC'nin Semerkand Zirvesinde gözlemci olarak kabul edilmesi birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir.

"PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ BU YÖNDE SÜRDÜRÜYORUZ"

  • Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit oluyoruz. Akan kanı durdurmak için ilk günden itibaren samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor, inşallah önce ateşkesi, ardından da kalıcı barışı sağlamayı umut ediyoruz.

"VİZELERİN KALDIRILMASI TİCARET HACMİMİZİ ARTIRACAKTIR"

  • Her 3 ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir.

"ELEKTRİK NAKLİ KONUSUNDA DA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

  • Türkmen doğal gazının Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.

  • Bugün dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adım attık: Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması; gerekse Avaza'da her yıl belli bir süre, öğretmenleriyle birlikte eğitim-öğretim almaları, Türkiye'ye de gelecek olan gençlerimizin ufku dil, din, tarih, kültür itibarıyla çok daha farklı bir zemine oturacaktır.
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Recep Tayyip Erdoğan

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