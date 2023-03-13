HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Erdoğan'la kritik görüşme sonrası Destici'den ilk açıklama 'Kuvvetle muhtemel...'

SON DAKİKA | Erdoğan'la kritik görüşme sonrası Destici'den ilk açıklama 'Kuvvetle muhtemel...'

13.03.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: BBP lideri Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası BBP lideri Destici'den ilk açıklama da geldi. Destici, "Kuvvetle muhtemel 81 ilde kendi logomuz ve kendi listemizle seçime gireceğiz" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ndeydi! Cumhur İttifakı'ndaki bu önemli görüşmenin gerçekleşeceği duyurulmuş ve Erdoğan'ın, Destici'yi saat 14.00'te kabul edeceği öğrenilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Destici arasındaki kritik görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Mustafa Destici bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

GÖRÜŞME SONRASI DESTİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Destici "Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018'de cumhur ittifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakını destekledik." açıklamasını yaptı.

AA-20230313-30554520-30554518-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGANIN_KABULU

"CUMHUR İTTİFAKI BİR VE BÜTÜN OLARAK YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Destici "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. BBP olarak 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak uyumlu ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı adayımızın yani Cumhurbaşkanımızın tekrar seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bunu Türkiye’nin geleceği açısından önemli ve kıymetli buluyoruz." dedi.

"BBP 81 İLİN TAMAMINDA..."

Öte yandan Destici, "BBP, önümüzdeki seçimlerde güçlü, kuvvetli ihtimal ki… BBP 81 ilin tamamında kendi ismi kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur. Bugün kararımız budur. Tabii nisan başına kadar hangi gelişmeler yaşanır Türkiye’de bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak trafiğinden sonra dikkat çeken görüşme! İttifak trafiğinden sonra dikkat çeken görüşme!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galeria Sitesi ile ilgili yeni skandal! İzin belgesi olmadığı ortaya çıktıGaleria Sitesi ile ilgili yeni skandal! İzin belgesi olmadığı ortaya çıktı
'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!
AFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldiAFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici ak parti bbp

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Eski müdürden ikinci skandal: Görevden alınmıştı! Bu kez de...

Eski müdürden ikinci skandal: Görevden alınmıştı! Bu kez de...

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Tarih belli oldu: Togg'un satışı başlıyor...

Tarih belli oldu: Togg'un satışı başlıyor...

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.