SON DAKİKA | Erdoğan'la kritik görüşme sonrası Destici'den ilk açıklama 'Kuvvetle muhtemel...'

Son dakika haberi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ndeydi! Cumhur İttifakı'ndaki bu önemli görüşmenin gerçekleşeceği duyurulmuş ve Erdoğan'ın, Destici'yi saat 14.00'te kabul edeceği öğrenilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Destici arasındaki kritik görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Mustafa Destici bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

GÖRÜŞME SONRASI DESTİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Destici "Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018'de cumhur ittifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde cumhur ittifakını destekledik." açıklamasını yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI BİR VE BÜTÜN OLARAK YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Destici "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. BBP olarak 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak uyumlu ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı adayımızın yani Cumhurbaşkanımızın tekrar seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bunu Türkiye’nin geleceği açısından önemli ve kıymetli buluyoruz." dedi.

"BBP 81 İLİN TAMAMINDA..."

Öte yandan Destici, "BBP, önümüzdeki seçimlerde güçlü, kuvvetli ihtimal ki… BBP 81 ilin tamamında kendi ismi kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur. Bugün kararımız budur. Tabii nisan başına kadar hangi gelişmeler yaşanır Türkiye’de bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.