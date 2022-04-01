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Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

01.04.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmüş ve Zelenskiy mutabakat için olumlu yorumda bulunmuştu.

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

ZELENSKİY'LE YAPILAN GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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