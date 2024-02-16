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Son dakika | Erzincan'da kayıp 9 işçi hakkında son durum! "Bugün yeni aşamaya geçiyoruz"

16.02.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Erzincan'daki altın madeni bölgesinde toprak kaymasında 4. günde yeni aşamaya geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toprak yığınını kaldırmanın aylarca sürebileceğini belirtti. Bakan Bayraktar şirket yöneticileri hakkında konuşurken "Yönetim düzeyindeki zafiyeti dün dile getirmiştim. Üst düzey yöneticilerin hepsi burada, bizimle uyumlu, ortak şekilde çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

Son dakika | Erzincan'da kayıp 9 işçi hakkında son durum! "Bugün yeni aşamaya geçiyoruz"

Son dakika haberi: Salı günü meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçi halen bulunamadı. Bakan Bayraktar arama-kurtarma çalışmaları ve şirket yöneticileri hakkında başlatılan adli sürecin yanı sıra siyanür riskiyle ilgili iddialara da yanıt verdi.

"İŞÇİLERİN 3'Ü BİR LOKASYONDA, 6'SI BAŞKA BİR NOKTADA"

Bölgeden son durumu ve gelişmeleri aktaran Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bu madencilerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Belirlediğimiz noktalara bugün daha yoğun şekilde gireceğiz. Arama-kurtarmada elimizdeki tüm teknik imkanları kullanıyoruz.

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"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

  • Sahada sürekli olarak ölçümler yapıyoruz. Dere yatağının ilerleyen kısımlarında topraktan ve sudan numune alıp test yapıyoruz. Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek, endişelenecek bir durum söz konusu değil.

  • Bugün 3'üncü gün, yeni bir faza geçiyoruz. Heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırma planlamasına geçtik. Bu aylarca sürebilir. Muhtemelen bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıda bu yol haritasını da çıkarmış olacağız.

  • Başsavcımızdan aldığım bilgiye göre burada çalışan 8 yönetici adliyeye sevk edildi. Sorumluların ve olayın neden kaynaklandığıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

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  • Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru. Normalde çok daha fazla işçi çalışıyordu, 9 arkadaşımınızın tekrar kontrol amaçlı döndüğünde bu hadiseye yakalandığı doğru.

"YÖNETİCİLER BİZİMLE UYUMLU ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

  • Burası yüzde 80'i Amerikalı bir şirkete ait işletme. Tümüyle devlet olarak konuya biz vaziyet ediyoruz. Bizim beklentimiz aynı sorumluluk bilinci içinde şirketin de konuyu şeffaf, ortaya çıkaracak şekilde katkı sunmasıydı. Yönetim düzeyindeki zafiyeti dün dile getirmiştim. Üst düzey yöneticilerin hepsi burada, bizimle uyumlu, ortak şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Şirket burada tümüyle bizim de belirlediğimiz esaslar çerçevesinde çalışıyor ve katkı koymaya başladılar.

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Heyelan riski kısmen devam ediyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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