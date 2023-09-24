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SON DAKİKA | Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 ölü, 22 yaralı

24.09.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 ölü, 22 yaralı

Son dakika haberine göre Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

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Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

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AA

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