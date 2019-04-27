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Son dakika! Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "25 bina boşaltıldı" dedi.

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

VALİLİK: ESENYURT'TA YOLDA VE 9 KATLI BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: 25 BİNA BOŞALTILDI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede bir caddede meydana gelen çatlaklar nedeniyle, "25 bina boşaltıldı" dedi.

VATANDAŞLARIN TEDİRGİN BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR

Tahliye edilen binalardaki vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Evlerinden ayrılan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı. Kimi vatandaşlar akrabalarının evlerine giderken kimisi ise Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulunda bekliyor. Bazı vatandaşlar evlerine girmek istese de ekipler tehlike nedeniyle izin vermedi.

"BİZ ÜSTÜMÜZE HİÇBİR ŞEY ALMADAN ÇIKTIK"

Evinde çatlaklar oluşan ve bekleyişi süren Emrah Topal, hazırlıksız çıktıklarını belirterek, "Yolların hepsi kapatıldı. İncelemeler yapıldı. Saat 7'den beri bizi çıkartırlar. İki saat sonra gereken açıklamayı yapacağız, dediler. Biz üstümüze hiçbir şey almadan çıktık. Benim 6 yaşında çocuğum var, bekliyoruz." dedi.

Orhan Kazım ise "Ufak bir çatlak vardı. Gittikçe biraz daha büyüdü. Tehlike oluşabilir diye her tarafı kapattılar." ifadelerini kullandı.

(DHA / İHA / AA)

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