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Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 kişiden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.

Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda TEM ekiplerince eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
eski başbakanlık çalışanları FETÖ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tamam bak simdi oldu ..olayinka merkezine indiniz .eğer böyle devam ederseniz...FETO denen meret kalmaz..
Fetocu diye muhalifleri, sesini yukseltenleri, yukseltenlerle muhabeti olanlari gozaltina aliniyor anlasilan. Sesini kesen, kendini iyi saklayan yada kuvvetli bir akp li bulan fetocuye bisey olmuyor. Hicbir olmuyor parasi olana. Dun Gelecek Partisi listesinde bir fetocu emniyet muduru cikti. Eger o oartiye basvurmasa yine bilinmeyecek, herkes susacak. Adam dune kadar denizli emniyet muduru imis. Bi de hala aktif gorevde. Gizlenme isini iyi yapiyorlar. Goruntu o ki bu alcaklar geri doner, doner de nasil doner bilmiyorum...
Siyasi ayaga dokunmaya başladı sanki
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