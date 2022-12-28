Son dakika: EYT'de detaylar belli oldu! İş dünyası ve siyasilerden art arda açıklamalar geldi

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyordu. "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre EYT'den 2 milyon 250 bin vatandaş yararlanacak ve yaş şartı aranmayacak. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından iş dünyası ve siyasilerden peş peşe EYT paylaşımları geldi. İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN: EYT MESELESİNİ YAŞ SINIRI OLMADAN ÇÖZÜYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ: HAYIRLI OLSUN! TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından EYT ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, EYT’de yaş sınırı uygulamama kararı aldık. Mali boyutunda asla fedakarlıktan kaçınmadığımız bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Hayırlı olsun! Teşekkürler Erdoğan"

ÖMER ÇELİK: HAYIRLI OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olsun…" ifadelerini kullandı.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: ÇALIŞMA HAYATIMIZ İÇİN BİR TAZELENME FIRSATI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İşletmelerimiz EYT sürecini en uygun şekilde yürütecektir. Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EYT’nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananlar, hem de işgücüne yeni dahil olacaklar beklentileri gerçekleştirecekler.

Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken, iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz."

