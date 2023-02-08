SON DAKİKA | Facianın 3. gününde yürek yakan görüntüler! Tren rayı bile yön değiştirdi... Depremde can kaybı giderek artıyor: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman...

Son dakika: Türkiye 6 Şubat günü kabusu yaşadı. Kahramanmaraş, merkez üsleri pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'i de etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı, vatandaşlar enkaz altında kaldı. Deprem haberiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları süratle başlatılırken, Türkiye bölgeye yardım gönderebilmek için seferber oldu. Deprem faciasının ardından 48 saatten fazla bir zaman geçerken, enkaz bölgesinde umutlu bekleyiş sürüyor. İşte Kahramanmaraş'taki depremler sonrası 3. günde dakika dakika yaşananlar... DEPREM SONRASI KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE DİĞER İLLERDEKİ SON DURUM

16.22 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesinden geçen tren hattında hasar oluştu. Deprem sebebiyle tren hattının yön değiştirmesi dikkati çekti.

16.00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu illerden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarını takip etti.

14.45 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 ilimizde 77 Sahra Hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor. 14.00 VEFAT SAYISI ARTTI! ERDOĞAN DUYURDU: AİLELERE 10 BİN TL'LİK YARDIM Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 10 bin TL'lik yardım yapılacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasının devamında can kaybı sayısının arttığını belirterek "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444" diye konuştu. 13.45 BÜTÜN YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını bildirdi.

13.40 Türk Hava Yolları (THY) bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı. Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir." ifadelerini kullandı.

13.21 ENKAZ ALTINDA YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ Hatay'ın İskenderun ilçesinde Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe evlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu. Selcan Bağış ile çocukları yan yana açılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzeyt Yalçın, “Kızım ve torunlarımın 4 katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkarttım. Allah kimseye böyle acı vermesin" dedi. Selcan Bağış’ın kuzeni Eyyüb Yalçın ise 12 saatlik bir çalışmanın ardında Selcan ve çocuklarını birbirlerine sarılı şekilde enkazın içinde çıkartarak, bugün de memleketi Yüksekova Dilektaşı köyünde aile mezarlığında defnettik" diye konuştu.

13.02 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulundu, depremzedelerle konuştu. Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi. 12.39 Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

11.39 GEMİLER İSTANBUL VE İZMİR'DEN YOLA ÇIKTI Deprem bölgesine malzeme götürecek gemiler İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. Gemilerde 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç, 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker, 221 yolcu ve insani yardımlar bulunuyor.

11.30 CAN KAYBI SAYISI 7 BİN 108'E YÜKSELDİ AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.

11.24 KILIÇDAROĞLU OSMANİYE’DE CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Osmaniye'yi ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzedelere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

10.50 CAN KAYBI 6957'YE YÜKSELDİ AFAD depremde can kaybının 6 bin 957'ye yükseldiğini duyurdu.

GÖKSUN'DA BİR DEPREM DAHA Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi.

10.04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

09.36 AFAD SON TABLOYU DUYURDU: CAN KAYBI 6 BİN 234 OLDU AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

07.50 Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

07.29 BAKAN BOZDAĞ DUYURDU: 15 GÜN UZATACAĞIZ Adalet Bakanı Bozdağ: Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız.

00.10 CAN KAYBI 5 BİN 894'E YÜKSELDİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

23.30 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gidecek.

22.36 BAKAN ÖZER: EĞİTİM VE ÖĞRETİME 2 HAFTA ARA VERİLDİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "10 ilin tamamında eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

19.25 DEPREMİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE... Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait Diyarbakır’daki güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya çıkardı. Kayapınar ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 55 saniye süren depremin başlamasıyla beraber ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların ve yandaki binanın sallanması yaşanan afeti gözler önüne serdi.