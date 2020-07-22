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  4. Son dakika: Fahrettin Koca'dan koronavirüs vaka sayısı açıklaması

Son dakika: Fahrettin Koca'dan koronavirüs vaka sayısı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 22:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Fahrettin Koca'dan koronavirüs vaka sayısı açıklaması

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.

Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan kalabalıklarca izlenmesi hastalığın yayılma hızını artırabilir.

Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir.

Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir.

Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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