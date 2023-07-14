HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Fethullah Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında! Estonya kronu detayı...

SON DAKİKA | Fethullah Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında! Estonya kronu detayı...

14.07.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ile kayınvalidesi Mine Öztürk, Sancaktepe'de örgüte ait "gaybubet" evinde, MİT ve İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

SON DAKİKA | Fethullah Gülen'in yeğeni, ailesiyle birlikte gözaltında! Estonya kronu detayı...

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün ele başı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in, hakkında yakalama kararı bulunan ancak firari olan oğlu Selman Gülen ile eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk ile Sancaktepe'de örgüte ait bir "gaybubet" evinde kaldığını tespit etti. Uzun süre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından dün gece söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk yakalanarak gözaltına alındı.

GOZALT

560 ESTONYA KRONU DETAYI

Operasyonda, adreste yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal, 14 bin Amerikan doları, 560 Estonya kronu ve 2 sahte pasaport ele geçirildi.

HFGHFGH

FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL FİNANS YAPILANMASINDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yakalandıkları adreste yaklaşık bir yıldır saklandıkları, Fethullah Gülen'in talimatı ile Bankasya'ya para yatırdıkları, FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunanlar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi. Örgüt elebaşının yeğeni Selman Gülen'in halen FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zincirleme trafik kazası! 6 araç çarpıştı: 14 yaralıZincirleme trafik kazası! 6 araç çarpıştı: 14 yaralı
Anahtar Kelimeler:
fetö son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.