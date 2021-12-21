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Son Dakika: FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına operasyon

21.12.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika: FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına operasyon

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada 6'sı 'mahrem imam', 6'sı görevde, 4'ü ihraç, 1'i emekli subay, 1'i görevde, 3'ü ihraç, 2'si emekli astsubay, 3'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 26 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı tespit edildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. 26 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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