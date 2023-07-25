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  4. SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını Ramallah'taki meydana verdiler

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını Ramallah'taki meydana verdiler

25.07.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının tüm bölgenin barışı için bir şart olduğunu ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in Ramallah kentindeki bir meydana adının verilmesi dolayısıyla Mahmud Abbas'a teşekkürlerini iletti.

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını Ramallah'taki meydana verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ramallah'ta meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şükran." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.

  • Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması tüm bölgenin barışı için bir şart.

  • Kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır.

  • BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.

  • Ramallah'ta meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şükran.

Abbas'ın açıklamalarından satır başları:

  • Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz.
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