Son dakika | Gabar'dan sonra petrol için gözler bu bölgede! Erdoğan Şırnak'tan "Buralar uçacak" diye vurguladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak'ta vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleye yönelik mesajlar verirken ayrıca "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
Şırnak ile aramıza girmek isteyenler oldu, bu bölge ile bağımızı kesmek istediler. Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Biz bu sinsi oyunu bozduk.
Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Bölücü örgüt aleni ihanetin, karanlık senaryonun maşalığını yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.
Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Buralar uçacak, uçacak! Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.