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  4. Son dakika | Gabon'da darbe girişimi: Yönetime el koydular, televizyondan böyle duyurdular! Başkentte silah sesleri yükseldi

Son dakika | Gabon'da darbe girişimi: Yönetime el koydular, televizyondan böyle duyurdular! Başkentte silah sesleri yükseldi

30.08.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nijer'deki darbenin ardından bu kez Gabon'da darbe girişimi ülkeyi ayağa kaldırdı. Bir grup asker yönetime el koyduğunu duyurdu. Askerler hafta sonu gerçekleşen seçim sonuçlarının da iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren askerler, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu belirtiliyor.

TELEVİZYONDAN DUYURDULAR

Gabonlu askerler darbe girişimini televizyon kanalından duyurdukları bildiriyle ilan etti. Askerler seçimlerin iptal edildiğini, kurumların kapatıldığını açıkladı. O anları televizyondan izleyen Gabonluluların büyük endişeye kapıldığı da görüntülere yansıdı.

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AFRİKA'DA SULAR DURULMUYOR

Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

(AA)

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Gabon

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