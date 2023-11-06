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SON DAKİKA | Gazeteci Tolga Şardan için tahliye kararı

06.11.2023 17:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'Yargı Raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi.

SON DAKİKA | Gazeteci Tolga Şardan için tahliye kararı

Son dakika haberine göre "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Şardan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, 1 Kasım'da tutuklanan Tolga Şardan'ın avukatları tarafından dilekçe sunularak tahliyesinin talep edildiği kaydedildi. Bunun üzerine inceleme yapan mahkeme, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanan Tolga Şardan hakkında dosya kapsamı, atılı suçun niteliği ve tüm delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbiri uygulanmasını yeterli olduğunun anlaşıldığını belirtti. Mahkeme, Şardan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazeteci Tolga Şardan hakkında 31 Ekim 2023 tarihli "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı. Şardan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan Ankara'da gözaltına alınmıştı. 1 Kasım'da tutuklanan Şardan'ın avukatları tutuklama kararı veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, soruşturma konusu yazının, kamuoyu gündeminde yoğun olarak yer alan ve bizzat savcı ve yargıçlar tarafından gündeme getirilen yargı içindeki iddialara ilişkin olduğu ve haber değeri taşıdığının şüphesiz olduğu kaydedilmişti.

Dilekçede, "35 yıllık gazeteci olan, pek çok kez haberleri nedeniyle soruşturma geçiren müvekkilimiz, her zaman görevinin başında olmuş, bu soruşturmaları işinin bir parçası olarak kabul etmiştir. Çağrıldığında gitmiş, ifadesini vermiş, kovuşturmaya dönüşürse yargılamayı takip etmiştir. Sabit ikametgahı, işi, ailesi, düzeni olan müvekkilimiz için verilen tutuklama kararının büyük bir haksızlık olduğunu tekrarlıyor. Mutlaka itirazımız kabul edilerek bu mağduriyete bir an evvel son verilmesi gerektiğini belirtiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

DHA

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