Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpa\u015fa\u2019da polise ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u015fah\u0131s bir apartman\u0131n bodrum kat\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. \nOlay yerine \u00e7ok say\u0131da \u00f6zel harekat polisi sevk edildi. \nSoka\u011f\u0131 ara\u00e7 ve yaya trafi\u011fine kapatan ekipler \u015fahs\u0131 yakalamak i\u00e7in operasyon d\u00fczenliyor.\n\n(\u0130HA) Kat\u0131l\u0131m bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile hayat\u0131m\u0131za giren 10 \u015feyArazide \u00fcst \u00fcste at\u0131lm\u0131\u015f k\u00f6pek \u00f6l\u00fcleri bulundu\u00dcniversiteli gen\u00e7ler ihtiya\u00e7 sahiplerinin umudu oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum