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Son dakika haberi | Depremlerde can kaybı arttı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti

13.03.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı. Acı bilançoda son durumu Bakan Soylu açıkladı. Soylu'nun açıklamasına göre deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48 bin 448'e yükseldi.

Son dakika haberi | Depremlerde can kaybı arttı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.

"ESNAFA GEÇİCİ İŞ YERİ BİR HAFTA, 10 GÜNE VERİLECEK"

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Şu ana kadar 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660, büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Kimliklendirilmesi devam eden vatandaşımızı sayısı ise 1615. 4 kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da.

  • Deprem bölgesinde planlanan konteyner sayısı 115 bin 585. 115 bin 585 aile buralarda barındırılabilecek.

  • Bir hafta, 10 güne kadar esnaflarımıza geçici iş yerleri verilmeye başlayacak.

  • Sosyal medyada dezenformasyon yapan kötücül kişilere sesleniyorum; devletimiz mücadele ediyor, herkes yaraları sarabilmek için çaba sarf etmekte. Birçok yalanla hem insanlarımızın, depremzedelerimizin moralini bozmaya hem de hiçbir şey yapılmıyormuş algısı oluşturmak doğru değil.

  • (AFAD'ın vinç kiraladığı iddiası) Vatandaşımıza 'Sen evini yık' diyen bir talimatımız da vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir süreç ortaya gelmişse burada bir istismar iddiası vardır.

  • 14 Mayıs'ta milletimiz tercihlerini kullanacak. Bizim devlet olarak görevimiz YSK'nın kararlarına uymak, vatandaşımızın oy kullanmasındaki üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirebilmek. Deprem bölgesinden başka illere giden vatandaşlarımız seçim döneminde belki orada kalacaklar. Orada oy kullanacaksa YSK ile de istişare yaparak ayın 17'si 23:59'a kadar kendi vilayetlerine, bulundukları yere, otelse otel, yurtsa yurt, oraya kayıt yapabilecekler.
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Süleyman Soylu

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