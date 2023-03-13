Son dakika haberi | Depremlerde can kaybı arttı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Şu ana kadar 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660, büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Kimliklendirilmesi devam eden vatandaşımızı sayısı ise 1615. 4 kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da.
Deprem bölgesinde planlanan konteyner sayısı 115 bin 585. 115 bin 585 aile buralarda barındırılabilecek.
Bir hafta, 10 güne kadar esnaflarımıza geçici iş yerleri verilmeye başlayacak.
Sosyal medyada dezenformasyon yapan kötücül kişilere sesleniyorum; devletimiz mücadele ediyor, herkes yaraları sarabilmek için çaba sarf etmekte. Birçok yalanla hem insanlarımızın, depremzedelerimizin moralini bozmaya hem de hiçbir şey yapılmıyormuş algısı oluşturmak doğru değil.
(AFAD'ın vinç kiraladığı iddiası) Vatandaşımıza 'Sen evini yık' diyen bir talimatımız da vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir süreç ortaya gelmişse burada bir istismar iddiası vardır.