Son dakika haberler: Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı! Eşi Özge Falyalı bizzat örttü

Son dakika haberi: KKTC'nin ünlü iş adamlarından Halil Falyalı, dün toprağa verildi. Suikast sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Geniş güvenlik önlemleriyle yapılan cenaze töreninde Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı, Kıbrıs bayrağını eşinin tabutu üzerine örttü.

SON DAKİKA: HALİL FALYALI CİNAYETİNDE SIRLAR ÇÖZÜLÜYOR

Hem Kıbrıs hem Türkiye'de büyük yankı uyandıran Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halil Falyalı ile Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez'in daha önce telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

SİYASİLER CENAZEYE KATILDI

İş adamı Halil Falyalı'nın cenaze törenine KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren gibi isimler de katıldı.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF! KIBRIS BAYRAĞINI EŞİ ÖRTTÜ

Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı, KKTC bayrağını eşinin tabutuna örttü. Ayakta durmakta zorluk çeken Özge Falyalı'nın o anları görüntülendi.

Öte yandan Halil Falyalı'nın oğlu da cenaze töreninde hazır bulundu. Suikast sırasında Halil Falyalı'nın eşi ve çocukları da arkadaki zırhlı araçta yer alıyordu.



