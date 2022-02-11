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Son dakika haberler: Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı! Eşi Özge Falyalı bizzat örttü

11.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'ı sarsan Halil Falyalı cinayetiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Halil Falyalı, geçtiğimiz akşam kör bir noktada pusuya uğramış, kalaşnikof marka silahlarla taranıp hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili Söylemezler Çetesi'nin lideri Mustafa Söylemez gözaltına alındı. Halil Falyalı ve Mustafa Söylemez'in cinayetten önce sık sık telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Cenazedeki detay da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: KKTC'nin ünlü iş adamlarından Halil Falyalı, dün toprağa verildi. Suikast sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Geniş güvenlik önlemleriyle yapılan cenaze töreninde Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı, Kıbrıs bayrağını eşinin tabutu üzerine örttü.

SON DAKİKA: HALİL FALYALI CİNAYETİNDE SIRLAR ÇÖZÜLÜYOR

Hem Kıbrıs hem Türkiye'de büyük yankı uyandıran Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halil Falyalı ile Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez'in daha önce telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

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SİYASİLER CENAZEYE KATILDI

İş adamı Halil Falyalı'nın cenaze törenine KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren gibi isimler de katıldı.

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DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF! KIBRIS BAYRAĞINI EŞİ ÖRTTÜ

Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı, KKTC bayrağını eşinin tabutuna örttü. Ayakta durmakta zorluk çeken Özge Falyalı'nın o anları görüntülendi.

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Öte yandan Halil Falyalı'nın oğlu da cenaze töreninde hazır bulundu. Suikast sırasında Halil Falyalı'nın eşi ve çocukları da arkadaki zırhlı araçta yer alıyordu.


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Okuyucu Yorumları 47 yorum
Başbakan ve devlet adamları gazinocular kralı, kumsrhaneler kuralının, adı eroin kaçakçılığına çıkmış ve kırmızı bültenle aranan birinin cenazesine katılıyor. Vay beeee Utanma, ar, edep kalmadı.
ulan bir de Türk bayrağı açıyorlar böyle birisinin tabutuna. Bu kim ki bayrağa sarılıp gömülüyor.
O kadar işi tek başına yapabilir mi? Arkasinda devlet olmadan günümüzde sinek uçmaz.
KKTC nin gelir kaynakları nelerdir. Bizde yasak olan kumarhaneler neden orada serbest araştırmanızı tavsiye ederim.
Türk bayrağının sarılacağı cenazeler bellidir..
Aynen öyle, sanki adam şehir düşmüş.
Kıbrıslı Türklerin referandumda neden evet oyu verdiklerini anlıyorum ve onları suçlamıyorum .

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