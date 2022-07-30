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  4. Son dakika: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor

Son dakika: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor

30.07.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığınca paylaşılan verilere göre 18-24 Temmuz tarihleri arasındaki vaka sayısı 365 bin 424 oldu. Haftalık tabloya göre 157 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı bir önceki hafta 226 bin, can kaybı ise 96 olarak açıklanmıştı.

Son dakika: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

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ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE KORKUTAN ARTIŞ

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıkmış, 96 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
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