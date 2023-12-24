Son dakika | Hain saldırı sonrası terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Son dakika haberi: Türkiye'yi kahreden şehit haberleri sonrası Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröre darbe indirilmeye devam ediyor. Son gelişmeyi açıklayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler talimatlar da verdi.

BAKAN GÜLER SINIR HATTINDA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar verdi.

Bakan Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Öte yandan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

(AA)





