SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 19 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? Dikkat Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı geldi!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) görüleceği belirtildi. Öte yandan İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Marmara Denizi'nde fırtına beklenmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi. 19 Aralık 2022 hava durumu raporu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il 19 Aralık 2022 hava durumu...

BUGÜN (19 ARALIK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

n aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

EGE KIYILARINDA FIRTINA GÖRÜLECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık





