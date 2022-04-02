Son dakika: Hava durumu uyarıları peş peşe geldi! Yağmur ve fırtınaya dikkat

Son dakika haberi: Ramazanın ilk günü olan 2 Nisan Cumartesi için hava durumu raporu geldi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara'da aralıklı yağış beklendiği belirtildi. Fırtına uyarısının da yapıldığı bölge için toz taşınımı riskinin de devam ettiği ifade edildi. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin bilgiler verdi ve fırtına uyarı yaptı.

Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bugün ve yarın (Pazar) İç Anadolu, Marmara ve Ege'de güney batı (Lodos) yönünden fırtına var. Hızı zamanla 75 km/saate ulaşır. Çatı altlarına ve ağaç yanlarına aracınızı park etmeyin, dolaşmayın.

Bu gece İstanbul'a yağmur gelecek. Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde önümüzdeki 2-3 gün aralıklı yağmur alacak. Yağmurla birlikte kuzey bölgelerde (Marmara, Karadeniz) sıcaklıklar Marmara'da 6-7 C, Karadeniz'de 10 C düşecek. Türkiye'nin güneyinde önümüzdeki 4-5 gün daha yağış görünmüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

