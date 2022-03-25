Son dakika: Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden güzel haber! Tarih verildi, bahar geliyor

Son dakika: Hava durumuyla ilgili son tahminlerini paylaşan Meteoroloji, adeta baharı müjdeledi. Mart ayı boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor, sıcaklıklar artıyor. İşte hava durumuyla ilgili Meteorolojinin son değerlendirmeleri...

SON DAKİKA | METEOROLOJİ TARİH VERDİ: BAHAR GELİYOR

Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak. Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.

İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.

