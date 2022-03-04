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Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

04.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. Semra Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor. İşte detaylar!

Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

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TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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