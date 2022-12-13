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  4. Son dakika | Hem velilerin hem de öğrencilerin aklında aynı soru! Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer'den 'risk' açıklaması

Son dakika | Hem velilerin hem de öğrencilerin aklında aynı soru! Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer'den 'risk' açıklaması

13.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kış soğuklarının bastırmasıyla grip vakalarında artış görüldü, koronavirüs vakalarıyla karıştırılır oldu. En çok da okullardan çocukların birbirine bulaştırmasından endişe edilirken "Okullar tatil olacak mı" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda salgının ne düzeyde olduğuna yanıt verirken "Okulları tatil edecek bir durum" yok diye konuştu.

Son dakika | Hem velilerin hem de öğrencilerin aklında aynı soru! Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer'den 'risk' açıklaması

Son dakika haberi: Hem velilerin hem de öğrencilerin şu günlerde en çok merak ettiği sorulardan biri de okullardaki salgının ne durumda olduğu ve tatil olup olmayacağı. Bakan Özer'e canlı yayında söz konusu konuya ilişkin bir soru yöneltildi. Özer, okullarda risk olup olmadığını açıkladı.

"ŞU AN RİSK BULUNMUYOR"

Bakan Özer, gündemle ilgili soruları katıldığı A Haber canlı yayınında paylaştı.

Özer, salgınla ilgili "Okullarda risk var mı" sorusuna ilişkin "Şu an için herhangi bir risk bulunmuyor" yanıtını verdi.

Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin ise Bakan Özer "Okulları tatil edecek bir durum yok" açıklaması geldi.

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