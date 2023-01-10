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SON DAKİKA | Hulusi Akar'dan Türkiye-Suriye görüşmelerine ilişkin dikkat çeken sözler! 'Temennimiz Suriyelilerin dönmesi'

10.01.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükumeti ile görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de Birleşmiş Milletler (BM) metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi" dedi. İşte Bakan Akar'ın o açıklamaları...

SON DAKİKA | Hulusi Akar'dan Türkiye-Suriye görüşmelerine ilişkin dikkat çeken sözler! 'Temennimiz Suriyelilerin dönmesi'

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ateşkes çağrılarına tarafların tutumuna ilişkin, "Savaşın başlamasıyla birlikte de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bunlarla birlikte insani ateşkes, ateşkes ve barış görüşmeleri çağrılarında bulundu. Bunun için tarafların diyaloğu, bir araya gelmesi çok önemli. Bunun için tarafların hangi şartları ortaya koyacakları kendi bilecekleri konular. Sonuç olarak egemen, bağımsız devletler. Ama burada Cumhurbaşkanımızın, bizim derdimiz; bir an önce komşumuz olan iki ülkede ateşkesin sağlanması, istikrara, barışa giden yolun açılması. Tabii bir süreç bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları ilk günden itibaren devam ediyor. Dünya barışı için önemli bir katkı, önemli bir değer. Bunu bütün dünyanın anlaması gerekir" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE ATEŞİN SÖNMESİ LAZIM'

Türkiye'nin yoğun çabalarının bazı çevrelerce görmezden gelinmeye çalışıldığını söyleyen Akar, "Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin; tahıl koridoru, esir değişimi ve diğer konulardaki çabaları çok değerli. NATO için de Avrupa Birliği için de Avrupa için de önemli çalışmalar bunlar. Bir an önce bu ateşin sönmesi lazım. Bazen bu tür durumlar kontrolden çıkıyor ve umulmadık yönlere gidebiliyor. Bunlara mani olmak için Cumhurbaşkanımız hem insani hem siyasi hem de uluslararası ilişkiler bakımından bölge barışını düşünerek tamamen iyi niyetli olarak yaptığı çağrılarını sürdürüyor" dedi.

'BÖLGE BARIŞI İÇİN BAŞLADI'

Bakan Akar, Moskova'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya ve Suriye Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği toplantının devamına ilişkin, "Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür. Türkiye terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalışıyor. Bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de BM metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi" ifadelerini kullandı.

Akar, görüşmelerin Suriye Milli Ordusu'ndaki yansımasına ilişkin, "Biz ne Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır" dedi.

(DHA)

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suriye Hulusi Akar

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