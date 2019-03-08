Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de devriye faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Akar açıklamasında şunları söyledi:

Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.

Bizim Suriye rejimi ile temasımız yok. Görüşmemiz Rusya ve gerektiği zaman İran'la.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Şubat'ta Soçi'deki zirvede , Rusya ile İdlib'de ortak devriye için mütabakata vardıklarını açıklamıştı.

