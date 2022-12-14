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  4. SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkeme kararını verdi: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkeme kararını verdi: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

14.12.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü. 'Reddi hakim' talebi bu duruşmada da reddedildi. İmamoğlu sosyal medyadan destek çağrısı yaptı, Akşener'den jet yanıt geldi. Duruşmada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İmamoğlu ilk açıklamasında "Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.

Son dakika haberi: İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davada kritik gün geldi çattı. Son duruşma bugün görüldü. Bugünkü duruşmada İmamoğlu'nun avukatlarının 'reddi hakim' talebi yeniden reddedildi. Siyasi yasak isteminin yinelendiği duruşmaya gündüz verilen ara 16'da sona erdi. Duruşmanın yeniden başlamasının ardından 17.30'da nihai kararın açıklanması için 30 dakikalık bir ara daha verildi. Aranın ardından saat 18'e doğru İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı açıklandı.

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SON DAKİKA: EKREM İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI

Mahkemenin kararına göre İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkame TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Kararın açıklanmasının ardından makam odasında eşi Dilek İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bulunan İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi öyle birkaç kişi alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Bu sırada Akşener ile Dilek İmamoğlu'nun sarıldığı görüldü.

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GÜN İÇİNDE NELER YAŞANDI?

Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başladı.

Bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Hakim Mehdi Komşul, talebin reddedildiğini açıklamıştı. İmamoğlu'nun avukatları, reddi hakim itirazının Ceza Muhakemesi Kanununun 31’inci maddesine göre bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Hakim, itirazın daha önce sonuçlandırıldığını, yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

Duruşmada savcı eski mütalaasını tekrar ederek İmamoğlu'na yeniden 'siyasi yasak' istendi. Duruşma saat 16.00'ya dek ertelendi.

Saat 16.00 itibarıyla duruşma yeniden başladı.

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NİHAİ KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Duruşmaya 17.30 sıralarında yeniden ara verildi.

EKREM İMAMOĞLU: HERKESİ SARAÇHANE'YE DAVET EDİYORUM

Gün içinde Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

'16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.'

METRO SEFERLERİ SIKLAŞTIRILDI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır." denildi.

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KAFTANCIOĞLU'NDAN DA ÇAĞRI GELDİ

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu da davaya verilen ara sırasında tüm İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı ve şunları söyledi:

"Ne kadar ahmakça bir dava olduğunu söylemeye gerek yok. Bütün iddialar, bütün söylenenler, somut, belgeli şekilde defalarca çürütülmesine rağmen her şey ortadayken avukatların yine hiçbir talebi kabul edilmeden sizler burada Ekrem başkanın hakkın, hukukun, adaletin yanındayken davaya bugün karar verilmek üzere 4'e kadar ara verildi.

Görünen o ki bugün saat 4'te mahkeme yeniden toplanacak ve karar verilecek. Biz bugün 4'te mahkemede olurken sizlerin hepinizi bir kez daha teşekkür ederken Saraçhane'ye, Ekrem başkanın yanına yolluyoruz. Bugün burada olan arkadaşlarımızı ve bütün İstanbulluları mahkeme saatinin başladığı andan itibaren Ekrem başkanımız Saraçhane'de bekliyor."

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE DESTEK MESAJLARI! AKŞENER: YOLA ÇIKTIM

İmamoğlu'nun Twitter'dan herkesi Saraçhane'ye çağırması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yola çıktı. Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İmamoğlu'nun davasıyla ilgili paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz."

Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul İl Örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına olumlu karşılık vererek "İstanbul İl Örgütümüz halk iradesine sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için bugün saat 16:00'da Saraçhane'de olacak" açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den ise İmamoğlu'nun davasıyla ilgili şu mesaj geldi:

“Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebini kabul etmiyoruz. İstanbul'daki tüm Memleket Partilileri Saraçhane'ye gitmeye ve bu demokrasi mücadelesine ortak olmaya davet ediyorum.”

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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(DHA)

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