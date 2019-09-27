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Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanladı.

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı

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