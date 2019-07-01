SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için alınan tebdirleri açıkladı. İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da karayolu ulaşımının can damarlarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları 27 Haziran'da başladı. Köprüdeki bakım çalışmaları kapsamında, mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları sökülecek, çelik tabliyenin izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakaları serilecektir. Önümüzdeki yıllarda üstyapıyı onarmak gerektiğinde, sadece en üst tabaka yenileneceği için trafik fazla etkilenmeyecektir. 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün trafiğe açılıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ağır taşıtların girişinin yasaklanması ile bundan sonraki asfalt yenileme çalışmalarının en az 10 yılda bir yapılması beklenmektedir"

"KULLANIM ÜCRETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDECEK"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları süresince Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan İstanbullulara farklı alternatifler sunmak adına Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesini talep edecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar sürerken, araçların sıklıkla yöneleceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü rahatlatmak için, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne resmi yazı yazdı ve çözüm konusunda mutabık kalındı"