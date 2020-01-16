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  4. Son dakika: İBB Meclisi'nde fayton kararı!

Son dakika: İBB Meclisi'nde fayton kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalar'daki faytonların satın alınması İBB Meclis'de oy birliği ile kabul edildi. Fayton başına 300 bin TL ödenecek.

Son dakika: İBB Meclisi'nde fayton kararı!

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme geldi.

300 BİN LİRALIK TEKLİF ONAYLANDI

Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca Adalar'daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.

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İBB meclisi fayton fayton kararı

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