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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 milyon TL'ye ödülle aranan terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 19:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 milyon TL'ye ödülle aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82’ye yükseldi” denildi.

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