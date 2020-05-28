HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için genelge

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 23:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için genelge

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli olduRestoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu
Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!

En Çok Okunan Haberler

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş arası ne zaman sokağa çıkabilecek?

Sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişiklik

Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Eğlence mekanları açılacak mı? Nargile kafeler açılacak mı?

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Plajlar açılıyor mu? Plajların açılış tarihi belli oldu mu?

Plajların açılış tarihi belli oldu

YSK'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri açık olacak

YSK'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri açık olacak

Market, bakkal, manav, fırın ve kasaplar ne zaman açık olacak?

Market ve fırınlar açık olacak mı? İşte detaylar

Sürücü kursları ne zaman açılıyor? Sürücü kursları açılış tarihi belli oldu mu?

Sürücü kurslarının açılış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.