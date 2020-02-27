Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 29 askerimiz şehit oldu

İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan asker sayısı 29'a yükseldi.

Açıklamayı gelişmeleri bildirmek üzere üçüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ, 36 ASKER YARALI

Şehit sayısının 29'a yükseldiğini söyleyen Doğan, 36 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarımızla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuoyuyla paylaşacağım.

"YARALI ASKERLER SINIR KAPISINDAN İÇERİ ALINDI"

Vali, bazı askerlerin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddialarıyla ilgili soruyu ise "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir" şeklinde yanıtladı.