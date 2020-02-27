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  4. Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 29 askerimiz şehit oldu

Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 29 askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 23:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında şehit asker sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı. Hatay Valisi Doğan "Hastanede 36 yaralımız var. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 29 askerimiz şehit oldu

İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan asker sayısı 29'a yükseldi.

Açıklamayı gelişmeleri bildirmek üzere üçüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ, 36 ASKER YARALI

Şehit sayısının 29'a yükseldiğini söyleyen Doğan, 36 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarımızla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuoyuyla paylaşacağım.

"YARALI ASKERLER SINIR KAPISINDAN İÇERİ ALINDI"

Vali, bazı askerlerin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddialarıyla ilgili soruyu ise "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir" şeklinde yanıtladı.

Önceki açıklamasında bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diye konuştu.

"KAN İHTİYACI YOK"

Hastanelerdeki yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını kaydeden Doğan şöyle devam etti:

"Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

Doğan yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

(AA)

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