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  4. SON DAKİKA | İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme! Veliler sahip çıktı: İftira

SON DAKİKA | İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme! Veliler sahip çıktı: İftira

28.12.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir Buca'daki 4. sınıf öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen F.M.O'ya veliler sahip çıktı. Hakkında şikayette bulunan öğretmene iftira atıldığını savunan diğer veliler, okulun önünde toplandı. F.M.O'nun arkasında olduklarını belirten aileler "Sahte hesaplar yoluyla tehdit ediliyoruz" dedi. İşte İzmir Buca'daki 'öğrenciye darp' iddiasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | İlkokuldaki öğretmen dayağında yeni gelişme! Veliler sahip çıktı: İftira

Son dakika: İzmir'in Buca ilçesindeki bir ilkokulda 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki A.M.'nin öğretmeni F.M.O. tarafından darp edildiği iddia edildi. 24 Aralık'ta eve gelen ilkokul öğrencisi A.M.'nin ailesi, çocuklarının boynunda tırnak izleri ve yüzünde kızarıklar olduğunu fark etti.

İddiaya göre 9 yaşındaki çocuk annesi Tüya Seda M.'ye öğretmeninin kendisini dövdüğünü ve duvara fırlattığını anlattı. Bunun üzerine aile öğretmen F.M.O'dan şikayetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından diğer öğrenci velileri okulun önünde toplanırken, öğretmen F.MO.'ya sahip çıktılar. Çocuklarının öğretmenlerine ifitra atıldığını savunan veliler, A.M.'nin başka bir arkadaşıyla kavga ederken yaralandığını, öğretmenin de engelli öğrenciyi korumaya çalışırken iftiraya uğradığını savundu.

Veliler adına söz alan Ceren Binler, “Şikayetçi aile tarafından sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar yoluyla tehdit edilmekteyiz. Hepimiz ayrı ayrı dava açacağız.” diye konuştu.

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"ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRENCİLERİNE YARDIMCI OLMAK İSTEMİŞTİR"

Velilerle birlikte basın açıklamasına katılan Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir de konunun iki öğrencinin arasında çıkan bir olaydan ibaret olduğunu aktararak "Bu olaya öğretmenimizin, görevi gereği müdahalesi söz konusu. Dolayısıyla burada öğretmenimiz öğrencilerine yardımcı olmak istemiştir. Sendika olarak bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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"ŞEKER GİBİ BİR İNSAN"

Öte yandan A.M., tarafından darp edildiği iddia edilen engelli öğrencinin babannesi Filiz Kerpiççi ise öğretmen F.M.O.'nun tek suçunun torununu kurtarmak olduğuna dikkati çekerek "Kendisine hiç hak etmediği şeyler yaşatıldı. Şeker gibi bir insan ve öğretmendir" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İzmir Buca
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