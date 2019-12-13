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İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 01:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Sandık çıkış anketine göre, Muhafazakar Parti 368 sandalye ile büyük bir zafer kazandı. Başbakan Boris Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek.

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesiyle BBC, Sky News ve ITV tarafından ortaklaşa yapılan sandık çıkış anketinin sonuçları açıklandı.

Buna göre, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.

Seçimde İskoç Ulusal Partisi 55, Liberal Demokratlar 13, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 22 sandalye elde etti.

Sandık çıkış anketi kesinlik ifade etmese de, genellikle doğru çıkıyor. Oyların sayılmasıyla elde edilecek ilk sonuçların da bir saat içinde açıklanması bekleniyor.

BREXIT KESİNLEŞTİ

Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.

Johnson, tek başına iktidara gelmesi durumunda ilk işinin Brexit anlaşmasını parlamentoya getirmek olacağını söylüyordu.

2017'de yapılan erken seçimde Muhafazakarlar 317, İşçi Partisi 262, İskoçya Ulusal Partisi 35 ve Liberal Demokrat Parti 8 sandalye kazanmıştı.

Tek başına iktidarı kaybeden Muhafazakar Parti, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

Ancak eski Başbakan Theresa May, bu tablonun bir sonucu olarak AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını Avam Kamarasında geçirmekte başarısız olmuştu.

May'in istifasıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, Brexit düğümünün çözülebilmesi için 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istemişti.

(AA)

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