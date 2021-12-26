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Son dakika: İnsanların canını acımasızca hiçe saydılar! 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi

26.12.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika bilgisine göre, Esenler'de yapılan kaçak ilaç operasyonunda, toplam 91 bin 938 adet reçetesiz kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İnsanların canını acımasızca hiçe saydılar! 91 bin kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenler'de, sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi.

100 BİNE YAKIN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, geçen 26 Aralık Cuma günü Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile Esentepe Mahallesi'ndeki bir ecza deposuna baskın düzenlendi. Operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen; farklı markalara ait 4 bin 096 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ele geçirildi. K.Ö. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Gözaltı İstanbul
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