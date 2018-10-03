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Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Instagram'ın çöküp çökmediği yönündeki sorular bugün sosyal paylaşım sitesine erişmek isteyen ancak bunu başaramayan kullanıcıların araştırdığı konu oldu. '5xx Server Error' hatası veren Instagram, global boyutta erişim sıkıntısı yarattı. Hata yaklaşık 45 dakika sürerken, Instagram şu dakikalarda yeniden kullanıma açıldı.

Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?

Instagram, Türkiye saati ile bugün 10:00 itibariyle dünya genelinde çökerken, uygulamayı kullanmak isteyen çok sayıda kullanıcı '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı.

Instagram'a erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülürken, şu sıralarda sorunun giderildiği ve fotoğraf paylaşım uygulamasının tekrar çalıştığı görülüyor.

INSTAGRAM YENİDEN AÇILDI

Milyonlarca kullanıcının yaklaşık 45 dakika boyunca '5xx server error' hatası alarak ulaşamadığı Instagram, şu dakikalarda yeniden kullanıma açıldı.

5XX SERVER ERROR INSTAGRAM HATASI NEDİR?

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir.Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

instagram-5xx-error

5XX SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisyar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir.

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