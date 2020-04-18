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  4. Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB PKK

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