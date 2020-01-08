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  4. Son dakika! İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika! İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 06:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.

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Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.

BOEING: BİLGİLERİ İNCELİYORUZ

Boeing'den yapılan açıklamada, 'Kaza ile ilgili bütün bilgileri inceliyoruz.' denildi.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
İRAN KENDİ UÇAĞINI VURMUŞTUR....İRANDA BECERİKSİZ BİR YÜNETİM VAR....KENDİ YASINI TUTTU...VE BU YÜZDEN ÖLÜLERİN 5 KATINI BİR BİRLERİNİ EZEREK ÖLDÜRDÜ....OLURYA YANLIŞLIKLA VURMUŞ OLMASIDA ÇOK ABSÜRT BİR DURUM DEĞİL....KORKUNÇ BİR GELİRİ SADECE SİLAHA YATIRIM YAPAN BİR İRAN İYİ NİYETLİ DEĞİL....BU KİN İRANI BİTİRMELİ...IRAKI İRANDAN KURTARILMALDIR....ŞİİLER IRAKI DA YOKETTİ....IRAKIN PARALARIDA BU TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SÜLEYMANİYE GİDİYORDU....
Ukrayna hava yollari ucaklari hepsi hurda zaten şaşırmadım düştüğüne
Hadi burdan yak iran bişey yapmadan ki zaten yapamayacak iyice çıldıracak .
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