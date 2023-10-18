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  4. Son dakika: İsrail'in hastane saldırısının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanacak

Son dakika: İsrail'in hastane saldırısının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanacak

18.10.2023 02:16 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için yarın acil toplanacak.

Son dakika: İsrail'in hastane saldırısının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanacak

Son dakika: Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı.

BAE'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği, toplantı çağrısını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla duyurmuştu. Mesajda, "Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının ardından BAE ve Rusya, BMGK'yi Filistin'deki durumu görüşmek için acil toplantıya çağırdı." ifadesi kullanılmıştı. Çağrının ardından BMGK, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için yarın acil toplanacak.

Diğer yandan BM Genel Sekreteri Guterres de Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, hastaneler ve tıbbi personelin uluslararası insani hukuk tarafından korunduğunu kaydetti.

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Birleşmiş Milletler (BM)

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