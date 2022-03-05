SON DAKİKA | İstanbul'a kar geliyor! Tarih verip uyardı

Son dakika: İstanbul'da yeni haftada kar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre hafta başından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yeni yağışlı havanın sistemi altına girecek. Sosyal medyadan açıklama yapan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek İstanbul için kar uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli tahmin haritasında sıcaklıkların hafta başından bu yana düşeceği görülüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil Kuzey ve Batı bölgelere soğuk hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat" açıklamasını yaptı.



